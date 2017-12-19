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Восемь раненых и десятки разрушенных домов: штаб АТО поделился первым кадром из пережившего ад Новолуганского

19.12.2017 07:15
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Восемь раненых и десятки разрушенных домов: штаб АТО поделился первым кадром из пережившего ад Новолуганского

Российские гибридные войска устроили адский понедельник поселку Новолуганскому, что на Светлодарской дуге. На него обрушили огонь “Градов”. Итоги бесчеловечного нападения подвели в пресс-службе штаба АТО передает "Диалог.UA".

Отметим, что трагедия случилась вечером 18 декабря. Террористы выпустили по украинскому поселку десятки снарядов, в результате чего травмы получили 8 мирных граждан. Двое из них в реанимации, врачи борются за их жизни.

Инфраструктура поселка также пострадала очень сильно. В результате обстрела были повреждены аж 37 одно- и 10 пятиэтажных жилых домов. Некоторые загорелись. Повреждения, среди прочего, получили школа, детский садик и местная амбулатория. Помимо этого были повреждены еще и электросети и газопровод. Поселок обесточен и лишен отопления.

Сейчас на месте работают медики, военнослужащие, спасатели и полицейские. Проводится эвакуация пострадавших. В штабе отметили, что в поселке обустраивается гуманитарный штаб с полевой кухней и местом для обогрева. Он начнет работать уже утром 19 декабря. Помимо этого, в поселке работаю и саперы. Они заняты обезвреживанием неразорвавшихся снарядов.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Новолуганское
 
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