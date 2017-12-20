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Архив - Донецкая область

День Святого Николая жители Водяного встретили под взрывы. В АТО резкий рост потерь ВСУ

20.12.2017 10:45
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День Святого Николая жители Водяного встретили под взрывы. В АТО резкий рост потерь ВСУ

В Водяном произошёл обстрел жилых кварталов, передаёт MRPL.CITY.

По уточнению украинских военных, по поселку Водяное вчера в первой половине дня был открыт огонь из миномёта калибром 120 мм. Смертельной опасности  было подвергнуто гражданское население. На Водяное  упало 7 мин. Последствия обстрела уточняются. Также миномётный обстрел формирований «ДНР» был произведён вблизи Павлополя и Лебединского. Из гранатометов велся огонь по позициям ВСУ в районе Новотроицкого.

Во второй половине дня на этом участке фронта начался обстрел из минометов 82-го калибра и гранатометов. Из вооружения БМП и пулеметов велся огонь вблизи Гнутово. Из легкого пехотного вооружения обстреливались позиции у Старогнатовки.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано на Донбассе 32 обстрела.  

Были убиты двое военнослужащих Украины, ранены пятеро, еще один получил боевую травму.



Теги: Донбасс, война, обстрел, АТО
 
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