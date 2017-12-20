Донбасс отстраивают и благоустраивают

20.12.2017 20:38

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил вместе с губернатором Павлом Жебривским важнейшие строящиеся объекты, школы и КПВВ у линии разграничения.

Миллионы для полигона

Кипят работы по строительству второй очереди

регионального полигона твёрдых бытовых отходов в Краматорске.

Министр и глава ОГА проверили состояние строительства второй очереди регионального полигона твёрдых бытовых отходов в Краматорске. Объект делают по европейским технологиям за счёт средств областного экологического фонда (94,4 млн грн). Работы были начаты в августе 2017-го. Открытие полигона запланировано на апрель 2018 года.

Было отмечено, что программа по отходам в Донецкой области рассчитана на пять лет. «За это время по всей области должны быть убраны все стихийные свалки, построены региональные, зональные полигоны ТБО, перегрузочные станции, сортировочные станции, закуплена техника для сбора мусора, внедрён раздельный сбор мусора - в городах и сёлах», - отмечает Геннадий Зубко.

Региональный полигон - первый объект программы, разработанной совместно с проектом Tacis «Совершенствование системы управления твёрдыми бытовыми отходами». Подобные объекты планируется построить в Волновахе, Курахово и Мариуполе.

Здравствуй, школа!

Жебривский и Зубко открыли после реконструкции опорную школу в Ильиновке. Учебное заведение, расположенное в Константиновском районе, имеет статус украиноязычной школы и рассчитано на 440 учеников. Сейчас здесь работает 35 педагогов, в 11 классах учатся более 350 ребят.

На реконструкцию школы площадью 4143 квадратных метра, ушло 23,9 млн грн - за счёт средств местных бюджетов временно оккупированных населённых пунктов Донетчины. Кроме того, из облбюджета выделили 2 млн грн на приобретение мультимедийного оборудования и мебели, а из райбюджета – 313,6 тыс. грн (для приобретения оборудования, мебели, обустройства территории).

По словам Жебривского, это уже шестая опорная школа, открытая в Донецкой области. До конца года откроется ещё одна - в Волновахе.

«После зимних каникул ещё несколько школ будут готовы принять детей. Всего же на Донетчине планируем создать более трёх десятков опорных школ, - отмечает губернатор. - Новые школы - это новая философия обучения: современное оборудование, новые подходы, новые методики, новое отношение к ребёнку, внимание и дополнительные возможности для детей с особыми потребностями. Убеждён, что такие школы уберут границу между городскими и сельскими учебными заведениями, дадут возможность детям в любых населённых пунктах получать качественное образование, высокие баллы на ВНО и соответственно - учиться в самых престижных университетах страны».

КПВВ реконструируют





Губернатор и министр оценили «прелести»

пересечения КПВВ «Майорск».





Во время посещения контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» губернатор и вице-премьер обговорили проект обустройства КПВВ. Причём не только этого.

По словам Жебривского, принято решение не строить капитальные сооружения. Губернатор пояснил, что психологически это будет восприниматься как строительство границы. «Но мы должны позаботиться о людях - чтобы им было удобно проходить контроль и находиться на КПВВ. По предварительным расчётам, на оформление необходимых документов и утверждение проекта нужно месяца три, ещё полгода - на его реализацию. То есть, где-то до сентября должны закрыть этот вопрос и навести порядок на всех четырёх пропускных пунктах, функционирующих на территории области», - сообщил глава ОГА.

Напомним, что в Донецкой области у линии разграничения функционируют КПВВ «Новотроицкое», «Майорск», «Марьинка», «Гнутово». В Луганской - «Станица Луганская», действующий исключительно как пешеходный (9-10 декабря приостанавливал работу, так как проводился ремонт моста, разделяющего подконтрольную и неподконтрольную части региона).

Граждане, которые по разным причинам вынуждены пересекать эти пункты пропуска, характеризуют их одним словом - «кошмар». Общественники, юристы и ряд политиков (не только украинские, но и западные) уже не раз говорили о дискриминационной составляющей КПВВ. И требовали, по крайней мере, улучшить условия пересечения: создать больше пунктов пропуска, открывать больше полос движения, больше окон для проверки документов, позволить проезжать автобусам…

Но мучения при пересечении линии разграничения продолжаются, усугубляясь сейчас ещё и погодными условиями, а также участившимися обстрелами.

Ольга НИКОЛАЕВА.