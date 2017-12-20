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Мариупольский «Сталевар» получил новогодний подарок
В День святого Николая на монументе «Сталевар» на въезде в Мариуполь появился яркий новогодний шарф с аутентичным орнаментом украинского Приазовья, сообщает Сайт города Мариуполя.
Утепляли 10-метрового сталевара с помощью автовышки. Для него изготовили шарф длиной 3,2 метра из шерстяной ткани, усиленной синтетическим волокном. А проект уникального орнамента составили хранительницы традиций украинской вышивки – участницы творческого объединения «Вдохновение». Они воссоздали уникальный приазовский орнамент, в элементах которого содержатся отсылки к казацкой эпохе – времени существования на территории современного Мариуполя крепости Домаха, восточного форпоста Запорожской Сечи.
К слову, 20 декабря в 16:00 возле катка на площади Мира разыграют 50 шарфов – уменьшенные версии шарфа сталевара.
Теги: Донбасс, Мариуполь, статуя, сталевар, шарф
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