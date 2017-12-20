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Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении
20.12.2017 21:48
На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подчеркнула необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками.
Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.
По ее словам, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, стороны подтвердили их приверженность соблюдению "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Минск, перемирие
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