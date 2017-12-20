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Архив - Донецкая область

Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ

20.12.2017 19:01
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Боевики «ДНР» нанесли мощный удар из артиллерии по позициям ВСУ.

Об этом сообщает ДонПресс

Российские СМИ оперативно опубликовали видео обстрелов в интернете. По данным, боевики открыли огонь из артиллерии, предположительно, из окраин оккупированной Горловки. На кадрах, снятых с беспилотника, видны последствия мощнейшего артиллерийского обстрела, накрывших одну из промышленных зон на линии фронта.

СМИ напоминают, что за последние дни боевики усилили обстрелы в Донбассе, регулярно открывая огонь на фронте от Светлодарской дуги до Майорска. При этом боевики «ДНР» используют «Грады» и реактивную артиллерию.

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ
 
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