Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ

20.12.2017 19:01

Боевики «ДНР» нанесли мощный удар из артиллерии по позициям ВСУ.

Об этом сообщает ДонПресс

Российские СМИ оперативно опубликовали видео обстрелов в интернете. По данным, боевики открыли огонь из артиллерии, предположительно, из окраин оккупированной Горловки. На кадрах, снятых с беспилотника, видны последствия мощнейшего артиллерийского обстрела, накрывших одну из промышленных зон на линии фронта.

СМИ напоминают, что за последние дни боевики усилили обстрелы в Донбассе, регулярно открывая огонь на фронте от Светлодарской дуги до Майорска. При этом боевики «ДНР» используют «Грады» и реактивную артиллерию.

Источник: http://lugradar.net