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Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ
20.12.2017 19:01
Боевики «ДНР» нанесли мощный удар из артиллерии по позициям ВСУ.
Об этом сообщает ДонПресс
Российские СМИ оперативно опубликовали видео обстрелов в интернете. По данным, боевики открыли огонь из артиллерии, предположительно, из окраин оккупированной Горловки. На кадрах, снятых с беспилотника, видны последствия мощнейшего артиллерийского обстрела, накрывших одну из промышленных зон на линии фронта.
СМИ напоминают, что за последние дни боевики усилили обстрелы в Донбассе, регулярно открывая огонь на фронте от Светлодарской дуги до Майорска. При этом боевики «ДНР» используют «Грады» и реактивную артиллерию.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ
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