Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полицию Константиновки собираются пополнить детективы

20.12.2017 16:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полицию Константиновки собираются пополнить детективы

На встрече с правоохранителями представители общественных организаций, руководствуясь негласными источниками, поинтересовались: будут ли работать среди сотрудников полиции детективы. Ведь слухи о том, что среди полицейских структур появится специфическая служба, подогреваются уже давно.

На этот вопрос ответил начальник отделения полиции города Виталий Хиврич:

-Действительно, вопрос о детективах рассматривается в рамках полицейской реформы. Детективы, выполняющие в полиции определенную роль по расследованию преступлений, очень нужны. Они станут помощниками следователей при проведении следственных мероприятий. Сейчас следователям остро не хватает ни времени, ни помощи. Поэтому сейчас им оказывают содействие в раскрытии преступлений другие сотрудники полицейских служб

Как отметил Виталий Александрович, успешная практика работы в правоохранительных органах детективов уже имеется в Львовской области. В ближайшем будущем ее собираются внедрять в Харькове, Днепре, Одессе. Конечно, детективы будут работать и в малых городах. Но когда конкретно – руководитель местной полиции не сказал.



Автор статьи: Наталья Марченко, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Константиновка, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх