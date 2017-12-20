Полицию Константиновки собираются пополнить детективы

20.12.2017 16:18

На встрече с правоохранителями представители общественных организаций, руководствуясь негласными источниками, поинтересовались: будут ли работать среди сотрудников полиции детективы. Ведь слухи о том, что среди полицейских структур появится специфическая служба, подогреваются уже давно.



На этот вопрос ответил начальник отделения полиции города Виталий Хиврич:



-Действительно, вопрос о детективах рассматривается в рамках полицейской реформы. Детективы, выполняющие в полиции определенную роль по расследованию преступлений, очень нужны. Они станут помощниками следователей при проведении следственных мероприятий. Сейчас следователям остро не хватает ни времени, ни помощи. Поэтому сейчас им оказывают содействие в раскрытии преступлений другие сотрудники полицейских служб.



Как отметил Виталий Александрович, успешная практика работы в правоохранительных органах детективов уже имеется в Львовской области. В ближайшем будущем ее собираются внедрять в Харькове, Днепре, Одессе. Конечно, детективы будут работать и в малых городах. Но когда конкретно – руководитель местной полиции не сказал.





