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Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс
Россия выдвинула условия для возвращения своих офицеров в СЦКК
Представитель России в подгруппе по безопасности во время переговоров в Минске заявил о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.
При этом, как написал у себя в Facebook представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, российская сторона выдвинула ряд условий.
"Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.", - отметил Марчук.
Кроме того, по его словам, все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе и гарантии их безопасности.
Напомним, Москва отозвала своих наблюдателей из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе в ответ на введение с 1 января 2018 года новых правил въезда в Украину для россиян.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали этот шаг попыткой Кремля заставить международных партнеров и Украины начать "прямой диалог "с боевиками "Л/ДНР".
В свою очередь специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что прямые переговоры с подконтрольными Кремлю террористами "Д/ЛНР" только приведут к дальнейшему затягиванию конфликта на Донбассе.
Киев уже ведет переговоры с международными организациями, которые выступили альтернативой СЦКК на Донбассе. Ведь из-за демарша Москвы Украина также была вынуждена вывести своих наблюдателей.
Источник: http://nv.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, АТО
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