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Стало известно, чем на самом деле занимались офицеры РФ в СЦКК

20.12.2017 12:48
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Стало известно, чем на самом деле занимались офицеры РФ в СЦКК

Большая часть офицеров из Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе занимались сбором информации для российской разведки, о чем «Апострофу» рассказал координатор «Информационного сопротивления», член комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат Дмитрий Тымчук. 

В своем сообщении Тымчук отметил: «Более того, большая часть офицеров России в СЦКК – это офицеры Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации. По сути, они выполняли разведывательные функции и даже не скрывали этого». Согласно словам Дмитрий Тымчука, офицеры РФ из СЦКК изучали позиции, передвижение и дислокацию украинских военных объектов. 

В это же время он подчеркнул, что последним временем представители российской стороны не могли проводить активную разведку, так как Украина научилась хорошо им противодействовать. Тымчук, в частности, пояснил: «Российские офицеры из СЦКК усиленно мешали в начале своего пребывания в Украине, когда в силах Антитеррористической операции еще не понимали толком, какие у них полномочия, обязанности и права. А вскоре Украина выработала алгоритм противодействия, и на сегодня россияне не приносили большого вреда». 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, офицеры, АТО
 
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