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У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности
20.12.2017 17:20
За минувшие сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
«В частности, во время вражеского обстрела в районе Новотошковского от смертельных осколочных ранений погиб один украинский военный и еще один наш защитник погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, это произошло возле Верхнеторецкого», — сообщил Мотузяник.
Также известно, что двое бойцов АТО получили ранения в результате подрыва в Верхнеторецком. Они были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое.
Еще четверо военнослужащих были ранены вследствие обстрелов со стороны НВФ.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, война, АТО, потери
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