У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности

20.12.2017 17:20

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«В частности, во время вражеского обстрела в районе Новотошковского от смертельных осколочных ранений погиб один украинский военный и еще один наш защитник погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, это произошло возле Верхнеторецкого», — сообщил Мотузяник.

Также известно, что двое бойцов АТО получили ранения в результате подрыва в Верхнеторецком. Они были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое.

Еще четверо военнослужащих были ранены вследствие обстрелов со стороны НВФ.

Источник: http://lugradar.net