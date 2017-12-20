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Архив - Донецкая область

В Мариуполе состоится конкурс по покупке квартир у горожан

20.12.2017 14:30
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В Мариуполе состоится конкурс по покупке квартир у горожан

Сегодня, 20 декабря, в департаменте городского имущества Мариуполя состоится конкурс по приобретению жилья у местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совет, передает MRPL.CITY.

В мэрии отметили, что прием заявок-предложений о продаже жилья был завершен 18 декабря.

Данная процедура регулируется «Порядком приобретения квартир за средства городского бюджета», утвержденным решением городского совета 25 октября 2017 года.

Ознакомиться с данным порядком можно, скачав по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в  Мариуполе, согласно программе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц, приобретут жилье для переселенцев. На эти цели выделят 30 млн грн. (по 50% из государственного и городского бюджетов).

Для этого в городе принято отдельное положение о покупке жилья для переселенцев, в котором прописан процесс приобретения недвижимости у горожан.



Теги: Донбасс, Мариуполь, квартиры, жилье
 
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