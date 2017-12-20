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В Мариуполе состоится конкурс по покупке квартир у горожан
Сегодня, 20 декабря, в департаменте городского имущества Мариуполя состоится конкурс по приобретению жилья у местных жителей.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совет, передает MRPL.CITY.
В мэрии отметили, что прием заявок-предложений о продаже жилья был завершен 18 декабря.
Данная процедура регулируется «Порядком приобретения квартир за средства городского бюджета», утвержденным решением городского совета 25 октября 2017 года.
Ознакомиться с данным порядком можно, скачав по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе, согласно программе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц, приобретут жилье для переселенцев. На эти цели выделят 30 млн грн. (по 50% из государственного и городского бюджетов).
Для этого в городе принято отдельное положение о покупке жилья для переселенцев, в котором прописан процесс приобретения недвижимости у горожан.
Теги: Донбасс, Мариуполь, квартиры, жилье
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