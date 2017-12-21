Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики применили артиллерию, погиб один военный

21.12.2017 10:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики применили артиллерию, погиб один военный

Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 15 раз. За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 15 раз – в результате один военный погиб, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центр штаба антитеррористической операции утром в четверг, 21 декабря.

Вооруженные силы Украины "давали агрессору адекватный огневой ответ".

Согласно сводке, на луганском направлении из минометов по украинским позициям били возле Травневого, Гладосово и Новотошковского.

На донецком направлении сепаратисты открывали огонь возле Авдеевки, шахты Бутовка и Каменки, говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 32 раза – в результате двое военных погибли, еще шестеро получили ранения и боевые травмы.



Теги: Донбасс, АТО, агрессор, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх