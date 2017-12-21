Боевики применили артиллерию, погиб один военный

21.12.2017 10:25

Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 15 раз. За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 15 раз – в результате один военный погиб, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центр штаба антитеррористической операции утром в четверг, 21 декабря.

Вооруженные силы Украины "давали агрессору адекватный огневой ответ".

Согласно сводке, на луганском направлении из минометов по украинским позициям били возле Травневого, Гладосово и Новотошковского.

На донецком направлении сепаратисты открывали огонь возле Авдеевки, шахты Бутовка и Каменки, говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 32 раза – в результате двое военных погибли, еще шестеро получили ранения и боевые травмы.