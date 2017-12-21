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Боевики устроили новые провокации в зоне АТО: штаб сообщил потерях ВСУ
21.12.2017 07:59
В зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки, 20 декабря, погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-цент штаба АТО.
На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции украинской армии из 82-мм и 120-мм минометов.
На Донецком направлении в вечернее время эпицентром нестабильности стали окрестности Авдеевки, где боевики применяли тяжелые минометы. Также в данном районе противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122 мм.
Всего незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 15 раз нарушали режим перемирия. Силы АТО в случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, открывали огонь в ответ.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, Донецкое направление, Луганское направление
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