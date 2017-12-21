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Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
Выход российских военных из Совместного центра координации и контроля за прекращением огня (СЦКК), созданного сразу после подписания первых Минских соглашений осенью 2014-го, имеет скрытый смысл. Этот ход усиливает позиции помпрезидента РФ Владислава Суркова на переговорах со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером, которые назначены на январь 2018 года, пишут «Вести», ссылаясь на свои источники.
По его информации, существует модель урегулирования, которую навязывают как Киеву, так и Москве, с созданием «обновленной» партии юго-востока, и участии Донбасса в следующих парламентских выборах.
Источник «Вестей» в БПП рассказал, что у них сейчас обсуждают сценарий, в рамках которого Украина может получить контроль над регионом в 2018/2019 году. Процесс будет запущен только после выборов в России (что позволит Путину не потерять рейтинг в случае обвинений в «сдаче идеалов») – в рамках договоренностей с США из региона будут уходить военные элементы РФ, и, что вероятно, их таки заменят на контингент ООН. «РФ это необходимо ради уменьшения санкционного давления, причем все будет оформлено как уступки с обеих сторон», – говорит источник.
По мнению политолога-международника Максима Яли, Госдеп усилит давление на Кремль путем шантажа. США готовят отчет Финразведки и могут опубликовать его в преддверии выборов в марте 2018-го – тогда и увидим первые реальные подвижки, в частности, с вводом миротворческого контингента ООН.
Затем, по словам источника издания, будет дискредитировано «правительство» «ДНР» и «ЛНР» (вероятно, по той же схеме, по которой отстранили от власти Игоря Плотницкого). «Тогда внутри Донецка и Луганска образуется дефицит власти. В рамках этого процесса в Украине произойдет переформатирование оппозиционных сил, условной «Партии регионов» в новый проект, который заполнит вакуум власти в регионе», – сказал источник. По его словам, возможно привлечение к проекту тех нынешних политиков, которые сохранили рейтинг, оставшись вне процессов (вполне вероятно, возможна «реинкарнация» влиятельных депутатов и представителей прошлой власти – ключевой вопрос в доверии к политикам у населения Донбасса).
При этом желание или нежелание Киева идти на подобную сделку не будет иметь никакого значения: президент, по словам источника, будет вынужден продвинуть через Раду «политическую» часть Минских договоренностей (закон о выборах и амнистии). «Возможно, в регионе и останется на первых порах какая-то "милиция", но местные власти точно будут выбраны по украинскому закону», – добавил источник.
Политолог Алексей Якубин связывает начало процесса с подвижками по переговорам о миротворческом контингенте. «Они находятся на этапе определения стран-участниц, например, Австрии или Финляндии, – считает Якубин. – Если шаткая конструкция сработает, а дискуссия о характере миссии ("военной", как этого хотят США и Украина, или "защиты" для ОБСЕ, чего хочет РФ. – ред) будет продуктивной, к осени 2018 года в регион зайдут «голубые каски», после чего Рада голосует «политическую» часть Минска».
К весне 2019 года в регионе проходят местные выборы по украинским законам, формируются органы власти, подконтрольные уже Киеву. «При этом весенние выборы президента идут без участия Донбасса – тут на Банковой прикинули электоральный расклад: без пары миллионов избирателей, настроенных резко против Порошенко, шансы на второй срок выше. А вот уже осенние выборы в Раду пройдут при участии Донбасса, и тут может выиграть та самая «обновленная Партия регионов», – прикинул политолог. Впрочем, конструкция довольно шаткая.
Сработает план или нет, станет ясно уже в ближайшее время. Первый маркер – обмен пленными. Второй маркер – обострение на Донбассе: бои на Светлодарской дуге активизировались. А также вывод военных РФ из СЦКК – РФ пояснила это ограничением доступа для ее офицеров к линии соприкосновения. «На самом деле, РФ дистанцируется от участия в конфликте, понимая, что решения о вводе миротворцев до мартовских выборов президента в РФ не будет. Так они освобождают место для маневра», – сказал информированный источник. Кроме того, издание ссылается на политаналитика Дмитрия Корнейчука, который предположил, что появившееся обострение – одна из технологий по подготовке общественного мнения для срочной необходимости ввода миротворцев.
Источник Донецкие новости
Теги: Украина, Донбасс, возвращение, регионы
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