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Из России в «ДНР» и «ЛНР» прибыл «гуманитарный конвой»
72-й «гуманитарный конвой» из России сегодня, 21 декабря, прибыл в «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ, передает dnews.dn.ua.
В «ДНР» отмечают, что «гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Донецк. В настоящий момент начался процесс разгрузки на двух складах».
В «ЛНР» сообщают, что «автомобили очередного, 72-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка.
Сегодня 21 автомобиль российских спасателей доставил в республику около 152 тонн различного гуманитарного груза.
В том числе – 134,77 тонны (18 424 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до трех лет, 0,55 т медикаментов, 0,78 т медицинского имущества, 0,14 т учебной литературы, а также 15,18 т новогодних подарков».
Напомним, 71-й «гуманитарный конвой» из России прибыл в «ДНР» и «ЛНР» 23 ноября.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, Российская Федерация, МЧС, ДНР, ЛНР, гуманитарный конвой
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