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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Новотроицкое" у мужчины изъяли паспорт «ДНР»

21.12.2017 21:50
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На КПВВ "Новотроицкое" у мужчины изъяли паспорт «ДНР»

Документы и номера фейковой республики изъяли на КПВВ вблизи Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба пограничников, передает 0629.

"Оперативно-розыскным отделом Восточного регионального управления ГПСУ в районе пгт. Новотроицкое был задержан гражданин Украины. Он перевозил в багажном отделении авто номерные знаки так называемой «ДНР», а в салоне авто - документы той же фейковой республики", - сказано в сообщении.

«Таковы требования НВФ», - пояснил мужчина. По его словам, боевики настаивают, чтобы по территории "ДНР" автомобилисты перемещались именно с такими номерами.

Кроме того, мужчина заверил, что псевдо-документы «республики» значительно упрощают там жизнь.

В погранслужбе отметили, что такие действия являются признанием т.н. «ДНР» на временно оккупированной украинской территории, что противоречит закону Украины.

Гражданин был передан Национальной полиции для принятия правового решения.



Теги: Донбасс, паспорт, Новотроицкое, задержание, ДНР, КПВВ, Нацполиция, ГПСУ, НВФ
 
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