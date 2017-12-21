Назло врагу: вертолетные подразделения ВСУ провели учения под носом у оккупантов в зоне АТО

21.12.2017 08:06

Подобные учения прошли впервые за все время вооруженного конфликта на Донбассе. Украинская "крылатая армия" показала все свое мастерство. Недавно на прифронтовых территориях Донбасса состоялись первые за годы войны учения вертолетчиков Вооруженных сил Украины, передает портал "Народная Армия".

Портал сообщает, что перед пилотами боевых крылатых машин поставили задание: взлететь, ориентируясь на целеуказания авианаводчика, выйти на цель, поразить ее с первой очереди и вернуться. Во время проведения учений рядом с летчиками находились военные журналисты, которые своими глазами увидели отличный уровень как подготовки так и экипировки пилотов.

На учениях присутствовал командующий АТО генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он прокомментировал, что экипажи, по сути, выполняли снайперское упражнение - поражали пулеметами малоразмерные наземные цели и с поставленной учебной задачей успешно справились.