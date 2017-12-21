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Архив - Донецкая область

При обстреле Ясиноватой погиб главарь местной ячейки «Оплот Донбасса»

21.12.2017 19:40
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При обстреле Ясиноватой погиб главарь местной ячейки «Оплот Донбасса»

От прямого попадания в жилой дом погиб руководитель Ясиноватского городского отделения «Оплот Донбасса» Юрий Сафонов.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, Ясиноватая, погибший, обстрел
 
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