В Мариуполе вспыхнули «петардные» противоречия

21.12.2017 07:36

В столице Приазовья мнения по поводу пиротехнических средств кардинально разделились.

Согласно решению Мариупольского городского совета, которое было принято в 2014 году, запрещено использование пиротехнических изделий в зоне проведения антитеррористической операции. Наказанием за использование пиротехники, согласно статье 182 КУоАП о нарушении уровня шума или соответствующих правил, грозит штрафом от 15 до 30 необлагаемых доходом минимумов (один доход - 17 гривен) с конфискацией пиротехнических приспособлений.

Однако, несмотря на запрет, весёлые «бахи» то и дело раздаются на улицах приморского города. А продажа пиротехнической продукции полным ходом идёт в супермаркетах и на рынках города. Петарды и фейерверки тем больше «радуют» глаз покупателя, чем ближе подступают новогодние праздники.

Правоохранители пытаются бороться с нелегальной продажей пиротехники, поскольку согласно законодательству Украины, продавать пиротехнику могут только специализированные магазины с соответствующими документами, продавцы которых должны пройти специальный курс обучения и иметь соответствующий допуск к продаже таких изделий. На рынках и в магазинах города в преддверие Нового года проводятся рейды с целью выявить продавцов-нелегалов. Но последние то и дело «выныривают», едва рейд заканчивается, и бойкая торговля вновь продолжается.

Таким образом, в столице Приазовья более-менее успешно пиротехника продаётся и взрывается.

А как же запрет? Здесь силовики отмечают, что взрывать петарды запрещено лишь в черте города, и желающие отметить радостное событие с применением пиротехники могут это сделать за городом. От данных комментариев отдаёт дежурной отговоркой.

В то же время многие горожане считают, что запрет на использование петард уже давно должен прекратиться, поскольку Мариуполь - город мирный. «Надо жить, радоваться, верить в хорошее, и не думать о плохом. Считаю, что уже пора положить конец нелепому запрету. Кто хочет всего бояться, тот и будет бояться (или делать вид, что боится), любого громкого звука. Грозу, к примеру, тоже надо запретить?», - считает мариупольчанка Наталья, работающая менеджером в агентстве по организации праздников.

С защитниками пиротехники не желает соглашаться большая часть переселенцев, приехавших в столицу Приазовья, и мариупольцы, в чьей памяти до сих пор живы страшные обстрелы Левобережья и Сартаны. «Надо жалеть людей, жалеть детей, которые и сегодня вздрагивают от звуков выстрелов или взрывов. Разве можно за возможность взорвать петарду в честь праздника платить страхом и слезами испуганного ребёнка?», - возмущённо говорит Александра, жительница МКР «Восточный».

Анастасия МАКСИМОВА.