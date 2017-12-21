- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
Военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли считает, что украинские войска могут за две недели вернуть контроль над Донбассом.
Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
"В основном это – миниатюрное повторение войны, которая происходила сто лет назад, Первой мировой, траншейно-окопной. Несмотря на огромный шаг вперед, который сделали руководство и народ для восстановления боеспособности, украинская армия пока еще далеко не самая сильная в Европе. Но она может победить то сборище алкоголиков (боевиков так называемых ДНР-ЛНР, - "Апостроф"), которое там собралось, все 50-70 тысяч или сколько их там есть. Для этого достаточно, грубо говоря, нанести удар, в рамках одного стратегического замысла – и за две недели освободить весь Донбасс", - сказал Ариэли.
Однако, говорит он, в таком случае на Донбасс сразу же зайдет российская армия, воевать с которой украинским войскам не под силу.
"Но проблема в том, что ВСУ не смогут нанести такой удар, потому что в этом случае туда буквально за несколько дней зайдут российские регулярные войска. А Украина не может воевать с Россией. Я не раз уже говорил, что не может воевать маленькая советская армия с большой советской армией", - отметил инструктор.
Теги: Донбасс, причины, Освобождение Донбасса, ВСУ
- Увечье или смерть - результат пьяных "разборок" конфликтных ситуаций
- Эксперт озвучил причины нового обострения ситуации на Донбассе
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Освобождение оккупированного Донбасса и Крыма должно происходить политико-дипломатическим путем - Порошенко
- Рисунок Леонардо да Винчи стоимостью 15 миллионов евро нашелся у французского пенсионера
- Доллар снова вырос
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- Портников назвал проблему россиян как нации19:34
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»