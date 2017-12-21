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Жизнь детей Донбасса — под угрозой
Детский фонд ООН ЮНИСЭФ крайне обеспокоен ситуацией с неразорвавшимися минами, гранатами и смертельными предметами, которые угрожают жизни 220 тысяч детей Востока Украины, пишет Знамя индустрии.
ООН призывает обе стороны конфликта прекратить огонь для проведения разминирования. Об этом говорится в сообщении Детского фонда ООН.
«Зона конфликта на Украине является самой опасной и загрязненной в плане мин и взрывчатых предметов в мире. Это создает угрозу жизни для 220 тысяч детей, которые ходят в школу, играют и ходят среди мин, боеприпасов и других смертельных остатков войны»,- говорится в сообщении.
С января по декабрь 2017 года каждую неделю происходил случай ранения или смерти ребенка вдоль линии разграничения на Донбассе. «Противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывчатые остатки войны являются причинами примерно двух третей случаев смерти или ранения детей», - отметили в фонде.
ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта восстановить свои обязательства по прекращению огня, подписанные в Минске, и позволить начать мероприятия по разминированию.
Теги: Донбасс, дети, жизнь, угроза
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