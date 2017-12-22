Боевики перебрасывают «Грады» в район Бахмутской трассы: что происходит?

22.12.2017 12:05

В район Бахмутской трассы на Луганщине оккупанты стягивают РСЗО «Град».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает: «Противник перебрасывает в район Бахмутской трассы реактивную артиллерию. В частности, в н.п. Голубовка (быв. Кировск), в районе ул. Кольцова фиксировалось перемещение батареи РСЗО „Град“ (4 единицы 122-мм РСЗО БМ-21 „Град“, зачехленные, также в колонне — 2 Камаза и 1 МТ-ЛБ)».

Также, он отметил, что колонна прибыла с южного направления (со стороны Кадиевки).

Источник: https://donpress.com