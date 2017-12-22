- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
Генерал рассказал, что может в ближайшее время произойти на Донбассе
Ситуация на Донбассе в последнее время уcугубилась, существуют условия для еще большего обострения конфликта. Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил генерал-майор Петр Гаращук.
По его словам, на территории Донбасса накоплено огромное количество боевой техники, вооружения, боеприпасов. Также на временно оккупированных территориях находятся 40 тысяч вооруженных человек, из них шесть тысяч - российские военные.
Причем все командные офицерские должности среднего звена и выше занимают военнослужащие РФ. "Все военные должны быть задействованы, ведь если они занимаются только боевой подготовкой, начинается нарушение дисциплины и другие негативные процессы", - добавил Петр Гаращук.
Он также отметил, что значительно усилилась информационная война против Украины. В то же время на вопрос, вернет ли Путин своих военных в СЦКК, генерал ответил: "Было официально объявлено о постоянном выводе российских войск. О временной операции в Министерстве обороны РФ речь не шла".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- Портников назвал проблему россиян как нации19:34
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»