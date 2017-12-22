«Я была рада»: Савченко выступила с громким заявлением о поездках в «Л/ДНР»

22.12.2017 10:36

В прямом эфире телеканала ZIK внефракционный народный депутат Надежда Савченкозаявила, что и в дальнейшем намерена посещать временно оккупированные территории, передает replyua.net. Парламентарий подчеркнула, что кто-то должен заниматься поиском пленных, которые не внесли в списки для обмена и места захоронения без вести пропавших.



«После проведения обмена, так или иначе останутся люди, которых не вернут. Как известно, в списках на обмен внесены 74 человека, а в Минских списках от Украины – 98 человек. И есть еще те, которые не внесены. Иными словами, нужно и увидеть тех 20-30, которых с ОРДЛО не отдают, и найти тех, кто еще не найден, и найти места захоронения без вести пропавших – кто-то это должен делать», – сказала она. По словам Савченко, все ее действия основываются на личном опыте.



«Я рада была, когда это делали ради меня. Когда ехала моя сестра и попадала в плен на подвал. Она не боялась! Когда волонтеры ехали и говорили, что меня еще можно было забрать из оккупированной территории, когда люди ездили в Российскую Федерацию, чтобы меня поддержать. Я понимаю, что это делалось для меня, я не могу этого не делать для других», – пояснила нардеп.