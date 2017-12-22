- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
Марчук: Выход России из СЦКК грозит срывом "рождественского перемирия" на Донбассе
Власти РФ пытаются любыми методами добиться отмены ограничительных мер, введенных против нее западными странами
Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что договоренность в Минске о "рождественском перемирии" может оказаться под угрозой срыва из-за выхода представителей России из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"Думаю, что Россия не пойдет быстро обратно, чтобы сохранить лицо. ОБСЕ готова будет увеличить (количество) своих наблюдателей на Донбассе, но обеспечить режим тишины не сможет. Есть большой риск, что очередное перемирие на линии соприкосновения на Донбассе с 23 декабря будет под угрозой. Потому что без механизма СЦКК его очень трудно будет реализовать", – заявил Марчук.
Он отметил, что когда Россия решила вывести своих офицеров из состава СЦКК, она "разрушила" центр.
Также Марчук подчеркнул, что "этим шагом Россия показала, что в перспективе она не заинтересована в урегулировании экстремальных ситуаций вдоль линии фронта".
"Даже в среду представитель ОРДЛО на заседании (контактной группы) в Минске заявил, что у них возникла критическая ситуация, и не к кому обратиться", – добавил представитель Украины в ТКГ.
"Чем это все вызвано? Россия пыталась неоднократно вывести Украину на прямые переговоры с ОРДО-ОРЛО, различными способами, призывами и демаршами. Они также очень настаивали, чтобы в СЦКК включить представителей ОРДО-ОРЛО, ссылаясь на бытовую логику, что вот сами и договаривайтесь. Это известная спекулятивная формула, и Украина на нее не пошла. Теперь же они уже несколько дней сделали серьезную эскалацию, обстрелы, критическую ситуацию для гражданского населения, и в это же время выводят из строя инструмент, через который это можно останавливать", – отметил он.
По словам Марчука, власти РФ пытаются любыми методами добиться отмены ограничительных мер, введенных против нее западными странами.
"Это стратегическая цель России – вывести Украину на переговоры с ОРДО-ОРЛО, а дальше логика такова, что это гражданская война, Россия здесь миротворец, а не сторона конфликта, и тогда, уважаемые господа, снимайте с нас западные санкции", – подчеркнул Марчук.
Он также напомнил, что 20 декабря на заседании ТКГ "представитель России сделал заявление по поводу СЦКК, объяснил отзыв офицеров и заявил, что Россия готова вернуться в состав СЦКК при определенных условиях".
"Фактически Россия сделала этим заявлением задний ход", – убежден Марчук.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, СЦКК
- Украинская сторона призвала Россию и ОРДЛО соблюдать перемирие на Донбассе
- Когда и где ждать нового наступления на Донбассе - мнение эксперта
- Россия против Украины: большая война не неизбежна, но очень возможна
- Тымчук: "В прекращение огня со стороны боевиков я не верю"
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.
- Прекратить огонь на Донбассе за три месяца нереально - Лавров
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники