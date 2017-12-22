Марчук: Выход России из СЦКК грозит срывом "рождественского перемирия" на Донбассе

22.12.2017 07:37

Власти РФ пытаются любыми методами добиться отмены ограничительных мер, введенных против нее западными странами

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что договоренность в Минске о "рождественском перемирии" может оказаться под угрозой срыва из-за выхода представителей России из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Думаю, что Россия не пойдет быстро обратно, чтобы сохранить лицо. ОБСЕ готова будет увеличить (количество) своих наблюдателей на Донбассе, но обеспечить режим тишины не сможет. Есть большой риск, что очередное перемирие на линии соприкосновения на Донбассе с 23 декабря будет под угрозой. Потому что без механизма СЦКК его очень трудно будет реализовать", – заявил Марчук.

Он отметил, что когда Россия решила вывести своих офицеров из состава СЦКК, она "разрушила" центр.

Также Марчук подчеркнул, что "этим шагом Россия показала, что в перспективе она не заинтересована в урегулировании экстремальных ситуаций вдоль линии фронта".

"Даже в среду представитель ОРДЛО на заседании (контактной группы) в Минске заявил, что у них возникла критическая ситуация, и не к кому обратиться", – добавил представитель Украины в ТКГ.

"Чем это все вызвано? Россия пыталась неоднократно вывести Украину на прямые переговоры с ОРДО-ОРЛО, различными способами, призывами и демаршами. Они также очень настаивали, чтобы в СЦКК включить представителей ОРДО-ОРЛО, ссылаясь на бытовую логику, что вот сами и договаривайтесь. Это известная спекулятивная формула, и Украина на нее не пошла. Теперь же они уже несколько дней сделали серьезную эскалацию, обстрелы, критическую ситуацию для гражданского населения, и в это же время выводят из строя инструмент, через который это можно останавливать", – отметил он.

По словам Марчука, власти РФ пытаются любыми методами добиться отмены ограничительных мер, введенных против нее западными странами.

"Это стратегическая цель России – вывести Украину на переговоры с ОРДО-ОРЛО, а дальше логика такова, что это гражданская война, Россия здесь миротворец, а не сторона конфликта, и тогда, уважаемые господа, снимайте с нас западные санкции", – подчеркнул Марчук.

Он также напомнил, что 20 декабря на заседании ТКГ "представитель России сделал заявление по поводу СЦКК, объяснил отзыв офицеров и заявил, что Россия готова вернуться в состав СЦКК при определенных условиях".

"Фактически Россия сделала этим заявлением задний ход", – убежден Марчук.

Источник: https://www.segodnya.ua