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Официальный сайт "ДНР" атаковали хакеры
Официальный сайт так называемой "ДНР" подвергся хакерской атаке после того, как попал под действие санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.
Сначала компания, обеспечивающая порталу безопасность предоставлением SSL-сертификата, без предварительного уведомления внесла составную часть названия сайта - DNR - в список запрещенных имен. Компания ISRG, управляющая центром сертификации, сообщила, что с этого дня блокирует сервисы для физических лиц и организаций, которые находятся под действием санкций правительства США.
В т.н. "ДНР" говорят, что хакерская атака была отражена и система безопасности работает на должном уровне. Со стороны компании ISRG официальной информации о санкциях и списке подпавших под них физических и юридических лиц нет. Информация о действительной причине блокировки не была предоставлена.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, атака, ДНР, хакеры
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