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Становится все горячее, на окраинах Водяного и Гнутого рвались мины. ВСУ несут потери

22.12.2017 09:48
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Становится все горячее, на окраинах Водяного и Гнутого рвались мины. ВСУ несут потери

Горячими точками в прошедшие сутки на Приморском направлении стали Гнутово и Водяное, передаёт MRPL.CITY.

По инфорвмации украинских военных, в первой половине дня из минометов 82-го калибра и вооружения БМП формирования «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ в районе Гнутового и Водяного. Во второй половине дня из тяжелого миномета  вновь обстреливались опорные пункты украинских вооружённых сил у Водяного.  

Всего в зоне ведения боевых действий зафиксировано 16 обстрелов.  

В результате боёв один военнослужащий Украины погиб, двое были ранены.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, Гнутово, Водяное
 
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