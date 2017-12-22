Становится все горячее, на окраинах Водяного и Гнутого рвались мины. ВСУ несут потери

22.12.2017 09:48

Горячими точками в прошедшие сутки на Приморском направлении стали Гнутово и Водяное, передаёт MRPL.CITY.

По инфорвмации украинских военных, в первой половине дня из минометов 82-го калибра и вооружения БМП формирования «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ в районе Гнутового и Водяного. Во второй половине дня из тяжелого миномета вновь обстреливались опорные пункты украинских вооружённых сил у Водяного.

Всего в зоне ведения боевых действий зафиксировано 16 обстрелов.

В результате боёв один военнослужащий Украины погиб, двое были ранены.