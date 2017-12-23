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Авдеевка: газ всё ближе
Губернатор Донетчины Павел Жебривский побывал сегодня, 23 декабря, на месте проведения работ газопровода "Очеретино-Авдеевка".
"Строительство газопровода в Авдеевке - на завершающей стадии, - сообщил Жебривский на своей странице в Фейсбуке. - Провел на месте совещание с представителями департамента, подрядчика и субподрядчика, местной военно-гражданской администрацией. Сообщают, что уже готов ГРПБ (газораспределительный пункт блочный – прим. ред.), доваривают последние сотни метров трубы. Остаются работы по испытанию - и можно будет закапывать траншеи".
По словам главы ОГА, погода способствует строительству, подрядчик и субподрядчик работают ежедневно, пытаясь как можно быстрее завершить все работы, чтобы подать газ на Авдеевку и поселки Ясиноватского района.
Издание avdeevka.city отмечает, что в июне этого года в результате боевых действий был поврежден газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка. Жители города и окрестных населенных пунктов остались без газоснабжения. Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Общая длина трубопровода по проекту составит 14,124 км. Стоимость проекта - 58 млн грн (половину заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета).
Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, газопровод, Жебривский
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