Боевики "ДНР" заблокировали работу СММ ОБСЕ

23.12.2017 09:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), представители Миссии столкнулись с ограничением свободы передвижения на оккупированной части Донетчины.



Так, трое вооруженных лиц на КПВВ вблизи подконтрольного пророссийской группировке "ДНР" с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) не разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост в восточном направлении, заявив, что передвигаться по дороге небезопасно из‑за продолжающихся боевых действий.



Позже на этом же блокпосте трое вооруженных лиц вновь отказали СММ в проезде через блокпост в восточном направлении, сославшись на ту же причину.