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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" заблокировали работу СММ ОБСЕ

23.12.2017 09:00
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Боевики "ДНР" заблокировали работу СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), представители Миссии столкнулись с ограничением свободы передвижения на оккупированной части Донетчины.

Так, трое вооруженных лиц на КПВВ вблизи подконтрольного пророссийской группировке "ДНР" с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) не разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост в восточном направлении, заявив, что передвигаться по дороге небезопасно из‑за продолжающихся боевых действий.

Позже на этом же блокпосте трое вооруженных лиц вновь отказали СММ в проезде через блокпост в восточном направлении, сославшись на ту же причину.



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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