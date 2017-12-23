Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"

23.12.2017 18:37

Сегодня, 23 декабря, боевики пророссийской группировки "ДНР" запустили дестятки авто в "серую зону" перед Марьинкой незадолго до окончания работы одноименного контрольного пункта въезда-выезда.



"И снова провокации со стороны НВФ. За 5 минут до окончания работы КПВВ боевики запустили в серую зону перед Марьинкой около 80 авто. Ради безопасности граждан пограничники продолжили работу КПВВ, чтобы пропустить всех на подконтрольную территорию", - сообщил помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, что в последнее время такие провокации боевики НВФ осуществляют вечером, искусственно создавая очереди у КПВВ и запуская граждан в "серую зону" в момент закрытия украинских пунктов пропуска. Украинская сторона вынужденно продлевает работу КПВВ, чтобы не оставлять мирное население ночевать под открытым небом, где они легко могут стать мишенью для оккупантов Донбасса.