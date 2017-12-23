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Что творится в зоне АТО: основные тенденции от группы ИС
Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", в зоне АТО на Донбассе в последнее время отмечается резкая активизация рейдовых групп пехоты противника и диверсионно-разведывательных групп (как "смешанных" - местные боевики и российские наемники, так и штатных ДРГ спецназа ГРУ ГШ ВС РФ).
"На ряде участков на протяжении этой недели отмечается активное ведение противником радиотехнической разведки, а также проведение мероприятий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) путём постановки помех в радиосетях и "глушения" отдельных приёмо-передающих устройств (станций), вплоть до отдельных мобильных телефонов, - отмечают в ИС. - Также российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ и населённые пункты вблизи линии разграничения, в основном используя автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты, станковые и ручные гранатомёты, зенитные установки, штатное вооружение боевых бронированных машин (в основном БМП). Также противник применял 82-мм и 120-мм миномёты, зафиксировано использование оккупантами 122-мм ствольной артиллерии".
Напомним, в зоне АТО с полуночи 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям.
Напомним, что всего за минувшие сутки, 22 декабря, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму.
В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается.
Теги: Донбасс, АТО, Информационное сопротивление, обстрелы, ДРГ
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