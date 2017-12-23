Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры

23.12.2017 18:04

За сутки правоохранители подконтрольной части Донецкой области 13 раз помогли детям, которые обратились в колл-центр.



Как правило, дети звонят на "102" с сообщениями о семейных ссорах. Полицейские фиксируют такие обращения каждый день. В среднем к правоохранителям Донетчины обращаются от 7 до 15 детей в сутки.