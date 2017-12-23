Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением

23.12.2017 14:53

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые наряду с президентами Украины и России входят в т.н. "нормандскую четверку" переговорщиков по Донбассу, призвали российских военных вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).



"Меркель и Макрон в своем совместном заявлении призвали российских офицеров вернуться в СЦКК, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня", - сказано в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте правительства ФРГ.



Кроме того, стороны отметили, что "нет альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта". И подтвердили необходимость полного выполнения сторонами Минских соглашений.



Также лидеры Германии и Франции приветствуют договоренность Трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных. "Эта договоренность должна быть срочно реализована, она станет важной вехой в реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении.



Напомним, что накануне, 22 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники подчеркнули важность освобождения заложников, которых удерживают террористы на оккупированных районах Донбасса, до конца текущего года.



Кроме того, Меркель и Порошенко выразили обеспокоенность в связи с обострением обстановки в зоне АТО, а также обсудили шаги, направленные на восстановление полноценного функционирования СЦКК.



Ранее Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, 21 декабря, спросила его о причинах вывода российских офицеров из СЦКК. Путин ответил, что украинские власти якобы "долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей".



Подробности эпопеи с исходом российских офицеров из СЦКК читайте по этой ссылке.