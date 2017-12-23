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Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), во всех местах развода сил и средств зафиксированы нарушения.
Напомним, что Рамочным решением Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков от 21 сентября 2016 года, участками разведения определены н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка).
Вечером 18 декабря камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала 2 трассирующих снаряда с юго-востока на северо-запад на неустановленном расстоянии к юго-западу (определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не удалось). Вечером 19 декабря эта же камера зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северо-северо-западу.
Вечером 20 декабря, осуществляя мониторинг на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, команда СММ слышала более 150 взрывов неопределенного происхождения в 10 км к западу.
Ночью 21 декабря камера СММ в подконтрольном правительству Золотом зафиксировала 2 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км к северо-северо-востока (по оценке, за пределами участка разведения).
Напомним, что с 00:00 сегодня, 23 декабря, должно было начаться очередное перемирие, согласованное переговорщиками в Минске. Но оккупанты сорвали его в первый же день…
Теги: Донбасс, АТО, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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