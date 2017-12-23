- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
Донецк превратили в военный городок
Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала, как оккупанты готовились к перемирию (официально оно как бы началось в 00:00 23 декабря).
"Ох, сегодня и лупасили! С самой ночи, где-то с часу. Потом всё утро и до обеда. Много одиночных - гаубицы. И даже Грады. Где же русофашисты стояли, что в городе было так слышно? Очень мощно и близко, - написала Марина 22-го вечером. - Знакомая с Октябрьского посёлка сказала (это сторона бывшего аэропорта), что среди ночи расположились где-то возле них недалеко. И били сильно. Прикрывались жителями. А потом свои точки переместили подальше".
По словам Григорьевой, дончане в открытую говорят, что сейчас в городе находятся десятки военных частей.
"В каждой бывшей торговой базе, в каждом пустующем цеху, в шахтных дворах. Из Донецка сделали военный городок, - отмечает Марина. - Во время страшного дефицита рабочих мест типа власти типа банановой страны стараются максимально вовлечь всех незанятых особей мужчинского пола в военную сферу. Да, есть и девчата, и тётки в форме. Курсантов всяких развелось. Какие-то военные институты появились".
Теги: Донецк, Донбасс, война, обстрелы, оккупанты
- Из-за ночных обстрелов Петровский район Донецка и два села в Новоазовском районе остались без света
- Путь домой длинною в три года - переселенцы из Песок хотят вернуться в свои дома в разрушенном поселке (ВИДЕО)
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)
- Впервые за полтора года на западных окраинах Донецка было тихо
- Оккупированный Донецк ночью подвергся мощным обстрелам: появилась сводка разрушений по районам
- Новые данные об обстреле Донецка: повреждены дома, есть раненые
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- Портников назвал проблему россиян как нации19:34
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»