Донецкие "власти": 10 тысяч человек вышли на площадь, чтобы увидеть елку

23.12.2017 11:19

Огни главной главной новогодней елки в оккупированном Донецке зажглись вчера на площади Ленина.



Как уверяют местные "власти", праздничные гулянья собрали около 10 тысяч человек. Были организованы конкурсы, викторины и игры с участием ростовых кукол в роли героев популярных сказок.



После того, как зажгли огни новогодней красавицы оккупированного Донецка, жители выпустили в небо более сотни белых шаров. Затем началась дискотека. На площади также работала ярмарка, где можно было приобрести эксклюзивные украшения и сувениры ручной работы.



Высота главной елки Донецка - 23 метра. Она представляет собой стально каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены ветви, а на верхнем срезе – коническая верхушка из искусственной хвои.



Дерево украшено светодиодной гирляндой длиной около 3200 метров сине-белых цветов. В этом году на елке появились новые игрушки в виде крупных снежинок.



Практически все главные елки городов подконтрольной части Донетчины были открыты 19 декабря, в День Святого Николая. Особенно яркое действо прошло в Мариуполе.

Напомним, что главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что комендантский час в ОРДО (отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) будет отменен в Новый год и Рождество. В настоящее время на оккупированной части Донетчины с 23:00 до 05:00 действует комендантский час. В начале каждой недели местные "силовики" сообщают о задержании сотен "нарушителей" этого временного ограничения.