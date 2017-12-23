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Донецкие "власти": 10 тысяч человек вышли на площадь, чтобы увидеть елку
Огни главной главной новогодней елки в оккупированном Донецке зажглись вчера на площади Ленина.
Как уверяют местные "власти", праздничные гулянья собрали около 10 тысяч человек. Были организованы конкурсы, викторины и игры с участием ростовых кукол в роли героев популярных сказок.
После того, как зажгли огни новогодней красавицы оккупированного Донецка, жители выпустили в небо более сотни белых шаров. Затем началась дискотека. На площади также работала ярмарка, где можно было приобрести эксклюзивные украшения и сувениры ручной работы.
Высота главной елки Донецка - 23 метра. Она представляет собой стально каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены ветви, а на верхнем срезе – коническая верхушка из искусственной хвои.
Дерево украшено светодиодной гирляндой длиной около 3200 метров сине-белых цветов. В этом году на елке появились новые игрушки в виде крупных снежинок.
Практически все главные елки городов подконтрольной части Донетчины были открыты 19 декабря, в День Святого Николая. Особенно яркое действо прошло в Мариуполе.
Напомним, что главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что комендантский час в ОРДО (отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) будет отменен в Новый год и Рождество. В настоящее время на оккупированной части Донетчины с 23:00 до 05:00 действует комендантский час. В начале каждой недели местные "силовики" сообщают о задержании сотен "нарушителей" этого временного ограничения.
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, новый год, елка, оккупация
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