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Архив - Донецкая область

Донецкие "власти": 10 тысяч человек вышли на площадь, чтобы увидеть елку

23.12.2017 11:19
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Донецкие "власти": 10 тысяч человек вышли на площадь, чтобы увидеть елку

Огни главной главной новогодней елки в оккупированном Донецке зажглись вчера на площади Ленина.

Как уверяют местные "власти", праздничные гулянья собрали около 10 тысяч человек. Были организованы конкурсы, викторины и игры с участием ростовых кукол в роли героев популярных сказок.

После того, как зажгли огни новогодней красавицы оккупированного Донецка, жители выпустили в небо более сотни белых шаров. Затем началась дискотека. На площади также работала ярмарка, где можно было приобрести эксклюзивные украшения и сувениры ручной работы.

Высота главной елки Донецка - 23 метра. Она представляет собой стально каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены ветви, а на верхнем срезе – коническая верхушка из искусственной хвои.

Дерево украшено светодиодной гирляндой длиной около 3200 метров сине-белых цветов. В этом году на елке появились новые игрушки в виде крупных снежинок.

Практически все главные елки городов подконтрольной части Донетчины были открыты 19 декабря, в День Святого Николая. Особенно яркое действо прошло в Мариуполе.

Напомним, что главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что комендантский час в ОРДО (отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) будет отменен в Новый год и Рождество. В настоящее время на оккупированной части Донетчины с 23:00 до 05:00 действует комендантский час. В начале каждой недели местные "силовики" сообщают о задержании сотен "нарушителей" этого временного ограничения.



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, новый год, елка, оккупация
 
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