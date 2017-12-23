Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами

23.12.2017 13:48

За минувшие сутки, 22 декабря, на Донецком направлении гибридные оккупационные войска 14 раз нарушали режим тишины.



"Всю ночь, до восьми утра, опорные пункты сил АТО в районе Песок враг обстреливал из танка, выпустив всего около 20 снарядов, и еще почти шесть десятков 120-мм мин", - отметил спикер Минобороны по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.



Утром боевики прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Лебединского и Водяного из минометов 120-го калибра, после обеда здесь взорвались 25 мин.



На подступах к Авдеевке в течение дня продолжался интенсивный бой с использованием всего спектра пехотного вооружения. Вечером боевики применили там 120-ти и 82-мм минометы. Из минометов таких же калибров оккупанты поздно вечером обстреляли украинские позиции в районе Пищевика и Павлополя.

Всего за минувшие сутки, 22 декабря, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму. Потери произошли в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке.

В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается.