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Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами
За минувшие сутки, 22 декабря, на Донецком направлении гибридные оккупационные войска 14 раз нарушали режим тишины.
"Всю ночь, до восьми утра, опорные пункты сил АТО в районе Песок враг обстреливал из танка, выпустив всего около 20 снарядов, и еще почти шесть десятков 120-мм мин", - отметил спикер Минобороны по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.
Утром боевики прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Лебединского и Водяного из минометов 120-го калибра, после обеда здесь взорвались 25 мин.
На подступах к Авдеевке в течение дня продолжался интенсивный бой с использованием всего спектра пехотного вооружения. Вечером боевики применили там 120-ти и 82-мм минометы. Из минометов таких же калибров оккупанты поздно вечером обстреляли украинские позиции в районе Пищевика и Павлополя.
Всего за минувшие сутки, 22 декабря, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму. Потери произошли в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке.
В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление
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