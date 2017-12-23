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Донетчина пережила почти две сотни взрывов за сутки
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая примерно 190 взрывов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 540 взрывов).
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), вечером 20 и в ночь на 21 декабря камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 4 взрыва неопределенного происхождения, 3 снаряда с востока на запад, 2 — с запада на восток, а затем в общей сложности 38 взрывов неопределенного происхождения, 1 выпущенную вверх осветительную ракету, 157 снарядов (107 с востока на запад, 45 с запада на восток и 5 с северо-запада на юго-восток) и 13 трассирующих снарядов с востока на запад — все в 0,5-1,5 км к югу. Вечером 21 декабря эта же камера зафиксировала 3 взрыва неопределенного происхождения и 19 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.
В течение дня 20 декабря, находясь на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) на протяжении около 6 часов члены патруля Миссии слышали 22 взрыва неопределенного происхождения в 2-3 км к юго-юго-востоку.
Вечером 20 и в ночь на 21 декабря, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо‑востоку от Донецка), наблюдатели слышали 65 взрывов неопределенного происхождения в 5–6 км к юго‑западу.
Вечером 20 декабря, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели зафиксировали 8 взрывов неопределенного происхождения в 4-6 км к востоку, 5 взрывов неопределенного происхождения в 6-8 км к юго-западу и огонь из крупнокалиберного пулемета в 3-5 м к юго-востоку. На следующий день с этой же позиции наблюдатели слышали 12 взрывов неопределенного происхождения в 4–7 км к юго-западу, 4 взрыва неопределенного происхождения в 3-5 км к югу и примерно 120 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 2-5 км к юго-востоку.
Вечером 20 декабря камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала 16 снарядов и 10 трассирующих снарядов с востока на запад в 5-8 км к северу. На следующий день эта же камера зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 8 взрывов неопределенного происхождения, 3 снаряда с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 снаряд и 1 трассирующий снаряд с запада на восток, 14 снарядов с востока на запад, 1 выпущенную вверх осветительную ракету и 13 снарядов с востока на запад — все в 5-8 км к северу.
В течение дня 21 декабря, осуществляя патрулирование примерно в 2 км к западу от подконтрольного правительству с. Чермалык (31 км к северо-востоку от Мариуполя), члены патруля Миссии зафиксировали 6 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к югу.
Со своей позиции в 1 км севернее от подконтрольного правительству с. Пищевик (25 км к северо‑востоку от Мариуполя) наблюдатели слышали 7 взрывов, оцененных как выстрелы из минометов с последующими их разрывами на неустановленном расстоянии к северо-северо-северо-востоку.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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