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Ходаковский рассказал о "позиции смертников" и потребовал больше артиллерии
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский жалуется, что боевиков "утюжат" на переднем крае.
"Довольно часто приходилось видеть в комментариях, или в виде самостоятельных публикаций прогноз, что "до выборов ВВП (Владимира Владимировича Путина – прим.ред.) ничего не будет". Подразумевается, что не будет полномасштабной войны. Это такая договоренность, следует полагать? Или имеется ввиду, что ничего не будет с нашей стороны? В последнее склонен поверить" - пишет Ходаковский на своей странице в Фейсбуке, где он значитая как Александр Сергеев.
"Посмотрите, как все связано: вот позиция - ее утюжат. Солдаты на ней не успевают ни нормально оборудовать блиндажи, ни восстановить окопы, ни прорыть ходы сообщения, потому что утюжат постоянно, - жалуется террорист. - Понимая, что эта позиция - позиция смертников, - желающих заступить на нее не много, а необходимость все равно лезть в нее и сидеть под огнем в целом нездорово сказывается на климате в подразделении, потому что солдаты не понимают, почему они вынуждены идти на заклание".
Ходаковский переживает, что "работа артиллерии прикрытия" со стороны гибридных войск пророссийской группировки "ДНР "не носит системный характер". "Огневые точки противника не выявляются и не подавляются, - переживает главарь боевиков. - Наша артиллерия зачастую работает в показушно-пропагандистском режиме: выскочила, отмолотила… по стационарным позициям, свалила на безопасное расстояние - а этих продолжают утюжить".
Бывший СБУшник, предавший Украины, требует обеспечить оккупационные войска боекомплектом, чтобы "подавлять активность противника своевременно и эффективно".
Отметим, что запись эта появилась накануне начала очередного перемирия, которое как бы заработало 23 декабря с 00:00.
В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие соблюдается.
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Теги: Донбасс, ДНР, АТО, обстрелы, Ходаковский
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