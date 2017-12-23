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Ходаковский рассказал правду об "экономике" в "ДНР"
Отстраненный от управления один из бывших вожаков "ДНР" Александр Ходаковский, надеясь на скорые "выборы" в ОРДО, продолжает атаки на действующего главаря "республики" Александра Захарченко.
"У нас почти нет своей экономики, наш бюджет наполняется извне почти полностью, а та его небольшая часть, что поступает с мест, собирается с чудом еще живых мелких и средних предпринимателей, которых душат, как могут, но они цепляются из последних сил, не желая сдаваться. И когда при таком состоянии дел меня спрашивают, в чем моя программа, как я собираюсь поднимать экономику, или что еще я могу предложить для улучшения, - я, честно говоря, понимаю, что задающие такие вопросы очень плохо осознают реальное положение вещей. На самом деле все идет через раздачу, и пока оно дойдет до "тарелок" - очень много чего уходит на сторону при помощи разных хитрых, и не очень схем. Так вот первая и главная сегодня задача - поменять людей на "раздаче", чтобы все, что положено, доходило туда, куда положено", - заявил экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский.
Он также отмечает: "Когда нам пытаются рассказать про какие-то достижения, то забывают уточнить, что если здесь что-то еще и дышит, то благодаря исключительно искусственной вентиляции легких. И то, - от потока воздуха умудряются отсасывать приличные глотки. Денег становится все меньше и меньше. Если сначала один только водочный завод "Олимп" мог перечислять в фонд Захарченко миллионы долларов в месяц, не говоря уже про сигареты и торговые сети, которые он забрал под себя, то сейчас с этим стало гораздо труднее - население резко обеднело, покупательская способность упала, местный бизнес сворачивается....Остается сидеть на потоках "оттуда" и кроить поступления "по справедливости". Вот дать по рукам, чтобы ни "прапорщики", ни наряд по столовой не разворовывали харч и есть самый приоритетный пункт программы".
Он также признал, что "ДНР" ничего не значит без помощи России.
"Вот, например, захочу я устроить налоговые каникулы, чтобы оживить остатки экономики, - я тут же должен буду задать вопрос, а не прокредитуют ли нас на этот период дополнительно? Или захочу увеличить объем товарооборота, что тоже напрямую зависит только от России", - признает Ходаковский.
Ранее он заявил, что обстановка в Донецке накаляется, а также, что Захарченко создал "уродливую реальность".
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Ходаковский
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