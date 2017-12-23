Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта

23.12.2017 21:10

Жилищная проблема остается одной из самых острых для сотен тысяч переселенцев с оккупированного Донбасса. Большинство из них готовы продать свою недвижимость на неподконтрольных территориях, чтобы приобрести жилье на подконтрольной. Но как это сделать? Своими советами поделилась эксперт по недвижимости, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Елена Маленкова.



"Мы можем продавать квартиры по украинскому законодательству, но ни один из этих документов не признается на той территории. Поэтому люди вынуждены продавать по тем "законам". Мы живем в предлагаемых обстоятельствах, гайки там всё время закручиваются", – отметила Маленкова в эфире ТК "Донбасс".



По ее словам, ситуация с продажей жилья на неподконтрольных территориях, в частности, в ОРДО, очень непростая.



"Мне прислали выдержку из местного закона о том, что, если человек не платит за жилье какое-то время, там идут судебные "иски", судебные "исполнители" и в любой момент могут просто лишить человека жилья на основании того, что он не оплачивает коммунальные услуги", – рассказывает эксперт.



Маленкова добавляет, что подобные ситуации усугубляются тем, что многие люди, которые выехали и не живут в т.н. "ДНР", просто не имеют возможности оплатить онлайн или передать деньги, чтобы кто-то оплатил за их имущество.



Кроме этой проблемы, продавать жилье людей мотивирует и то, что решения "судов" в ОРДО и ОРЛО могут быть применены не только к неплательщикам.



"Мы же это понимаем, что кому-то квартира понравилась и на основании решения суда человека квартиры лишили. Мы знаем много случаев, когда люди еще не продавали, а просили присматривать соседей, которые потом через 2-3 года считали, что эта квартира их, всячески препятствовали продаже", – сообщила Маленкова.



По ее словам, если человек решится продавать свое жилье, расположенное на неподконтрольной территории самостоятельно, ему придется ехать на оккупированную территорию лично и переоформить недвижимость по "законодательству" ОРДО или ОРЛО.



"Вы должны подать сначала документы, скажем так, "легализировать". В бюро технической инвентаризации заказать местный технический "паспорт", получить его с логотипом "республики". Там сейчас это достаточно сложно, люди и с ночи там очереди занимают, берут электронные талончики, потом через два месяца получают эти "паспорта". Это растянутая процедура", - говорит эксперт.



После этого придется внести в "республиканский реестр имущества" все данные о недвижимости.



"Уже с этими документами и с украинскими документами идут к местному нотариусу и проводят сделку, - продолжает Маленкова. - При сделке нотариус забирает и вновь полученные "документы", и украинские... Не знаю, какими нормами "закона" это регулируется. Видимо, никакими".



После сделки в "ДНР" проданная недвижимость продолжает числиться в украинском реестре за собственником. Как решить эту проблему пока неизвестно. Но есть одна из действующих в Украине схем.



"Адвокаты предложили такую схему: подается иск в суд о том, что покупатель (на самом деле это правда) уклоняется от законной схемы перехода права собственности и оформления договора купли-продажи. На этом основании суд принимает решение (на основании того, что фактически сделка уже состоялась) удалить из реестра данные собственника", - рассказала Маленкова.



Ранее омбудсмен Украины Валерия Лутковская выступила с предложением создать реестр сделок на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, чтобы после возобновления полномочий украинских властей можно было оформить их по украинскому законодательству.