На Донетчине изъяли взрывчатку

23.12.2017 18:28

В ходе проведения профилактической работы на территории Лиманского района Донетчины правоохранители получили информацию о том, что один из жителей с.Озерная собирается глушить рыбу с помощью взрывчатки. Данные подвтердились.



45-летний мужчина рассказал сотрудникам полиции о том, что летом этого года нашел в лесу тротиловый заряд весом в 800 грамм и две 250-граммовые шашки аммонита. Намереваясь использовать взрывоопасные вещества для ловли рыбы, он около полугода хранил их в своем сарае.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы полиции и представители ГСЧС.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".