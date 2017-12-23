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На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета
Вечером в Славянский отдел в полиции Донетчины поступило сообщение о том, что неподалеку от села Карповка охотятся браконьеры.
На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Неподалеку от лесного массива правоохранители заметили трактор с прицепом, в котором находилась туша убитого дикого кабана. На шее животного была затянута петлю, а на теле заметны огнестрельные ранения.
Водитель трактора пояснил, что охотой на кабана занимался его 59-летний брат с сыном, которые сейчас ушли .
За несколько часов полицейские нашли правонарушителя и изъяли у него оружие - автомат АКС-74У с патронами. Мужчина рассказал, что нашел "Калашикова " рядом со своим селом в конце весны 2014 года - в двухстах метрах от места падения вертолета ВСУ, который был сбит участниками незаконных вооруженных формирований. О своей находке он никому не сообщил.
Также он уверяет, что осматривал расставленные им ловушки и обнаружил в одной из них кабана. Животное, была еще живым, так что он решил пристрелить.
Оружие изъято и направлено на экспертизу. По данному факту Славянским отделом полиции открыто сразу два уголовных производства - по ч.1 ст. 248 "Незаконная охота" и по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, полиция, браконьер, автомат
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