На Донетчине попались боевики

23.12.2017 13:37

За неделю полицейские подконтрольной части Донецкой области разоблачили 6 боевиков. Четыре из них задержаны и вскоре предстанут перед судом. Еще два объявлены в розыск.



О подозрении объявлено 4 мужчинам, задержанным в Краматорске, Славянске, Дружковке и Лимане. Еще двое, жители Волновахского и Славянского районов, объявленных и в розыск.



"Наемники в возрасте от 21 до 37 лет, примкнули к террористам в начале оккупации - весной 2014 года. Они воспользовались оккупацией своих городов, чтобы заработать и подняться по карьерной лестнице. Однако дальше первой ступени не продвинулись, - сообщает сайт полиции Донетчины. - Все задержанные осуществляли пропускной режим на блокпостах боевиков: осматривали транспорт, проверяли документы водителей и пассажиров, выявляя проукраински настроенных граждан".



Так, 36-летний краматорчанин получал за это продуктовые наборы. После освобождения Краматорска от террористов он бежал в РФ. А как только вернулся - был задержан сотрудниками полиции (доказательства его причастности к незаконным вооруженным формированиям были уже собраны).



Ему и его приспешникам из других городов региона объявлено о подозрении по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.



У тех, кто в рядах боевиков не совершал тяжких преступлений, есть шанс избежать тюрьмы и начать нормальную жизнь. Согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, если оно добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.



Для этого нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов) или воспользоваться сервисом "Вернись домой" на сайте "Стоптероризм".