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Архив - Донецкая область

На юге Донетчины замечены опасные тенденции

23.12.2017 20:49
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На юге Донетчины замечены опасные тенденции

На Мариупольском направлении (юг Донецкой области) гибридные оккупационные войска уплотняют свои боевые порядки и совершенствуют систему обороны. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".

"В треугольнике Азов (быв.Дзержинское) – Пикузы (быв.Коминтерново) – Заиченко фиксируется проведение боевиками инженерно-сапёрных работ, с привлечением инженерной техники (2 раза на протяжении недели фиксировалась робота ПЗМ), а также скрытое размещение дополнительно 4-х единиц бронетехники (3 – БМП-2 и 1 МТ-ЛБ). В том же районе (р-н Саханки) фиксировалось перемещение "мотострелковой роты" оккупантов на БТР-80 (8 единиц), в сопровождении ЗУ-23-2 на МТ-ЛБ и 4 единиц автотранспорта", - отмечают в ИС.



Теги: Донбасс, БТР, ДНР, бронетехника, Мариупольское направление, оккупанты
 
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