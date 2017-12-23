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Архив - Донецкая область

На Луганском направлении били танк и артиллерия

23.12.2017 14:02
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На Луганском направлении били танк и артиллерия

По информации спикера Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александра Мотузяника, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении.

В районе Зайцево противник около часа вел огонь из танка, 120-мм минометов и БМП. Также из 120-мм минометов и пехотного вооружения террористы обстреляли позиции сил АТО в районе Луганского и Травневого (Майского).

Около девяти часов вечера и практически до конца суток противник активничал в районе Новоалександровки, Старого Айдара и Троицкого. Здесь боевики применили крупнокалиберные минометы, 122-мм артиллерию, гранатометы и вооружение БМП.

Всего за минувшие сутки, 22 декабря, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму. Потери произошли в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке.

В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабрясоблюдается.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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