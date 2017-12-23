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Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта

23.12.2017 14:10
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Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта

Сегодня, 23 декабря, обнародована карта горячих точек Донбасса по состоянию на начало этих суток, когда в зоне АТО началось очередное перемирие.

На карте видно, что оккупанты Донбасса готовились к перемирию, активно производят обстрелы вдоль всей линии разграничения. И били они, как сообщает пресс-центр штаба АТО, а также спикер Минобороны по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник, из запрещенных минскими соглашениями минометов, танков и даже 122-мм артиллерии.

Всего за минувшие сутки, 22 декабря, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму. Потери произошли в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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