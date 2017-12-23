Огромное количество транспорта пересекло попранную границу Донбасса

23.12.2017 12:32

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), наблюдатели посетили четыре приграничных района, которые не контролируются правительством.



В течение 2 часов наблюдения на пункте пропуска вблизи с. Успенка, команда СММ отметила, что из Украины выехали 111 автомобилей (39 с табличками "ДНР"), 5 фургонов (1 с табличками "ДНР"), 3 автобуса, 81 тентованный грузовик (20 с табличками "ДНР"). Наблюдатели также видели, что в Украину въехали 71 автомобиль (34 с табличками "ДНР"), 10 фургонов (4 с табличками "ДНР"), 16 тентованных грузовиков, 2 автоцистерны для топлива и 2 автобуса (1 с табличками "ДНР"). На пограничном пункте пропуска женщина (в возрасте больше 40 лет) сообщила наблюдателям, что в период с 06:00 до 06:30 21 декабря она видела, как на территорию Украины заехало 20-25 грузовиков в сопровождении автомобилей "милиции". При этом, она отметила, что автомобили двигались в западном направлении. Мужчина (в возрасте 40–49 лет) сообщил СММ, что он видел колонну из 20 грузовиков в подконтрольном "ДНР" пгт Кутейниково (42 км к юго-востоку от Донецка) примерно в 35 км к западо-северо-западу от Успенки.



В пункте пропуска возле с. Мариновка (78 км к востоку от Донецка), где патруль СММ находился примерно час, наблюдатели видели, что в Украину заехали 14 автомобилей (1 с табличками "ДНР"), 2 фургона и 6 пешеходов (5 мужчин и 1 женщина в возрасте 40–50 лет). Команда СММ также видела, что из Украины выехал 31 автомобиль (7 с табличками "ДНР"), 3 фургона (2 с табличками "ДНР") и 4 тентованных грузовика.



Осуществляя мониторинг в течение приблизительно часа в пункте пропуска рядом с пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 15 автомобилей (2 с табличками "ЛНР"), 2 автобуса, 5 тентованных грузовиков, а также вышли 160 пешеходов (94 женщины и 66 мужчин, в возрасте 35-60 лет). Наблюдатели также видели, что в Украину въехали 22 автомобиля, 3 автобуса и вошло 58 пешеходов (39 женщин и 19 мужчин, в возрасте от 35 до 60 лет).



За период своего примерно 25-минутного пребывания в пункте пропуска возле пгт Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели видели, что в Украину зашли 11 пешеходов (7 женщин и 4 мужчин в возрасте от 40 до 60 лет), и вышли 2 мужчин в возрасте 40–49 лет.