Освобожденные Травневое и Гладосово: остаются вопросы

23.12.2017 17:03

Сегодня, 23 декабря, губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, как обстоят дела с населенными пунктами Травневое (Майское) и Гладосово, которые недавно были выведены из "серой зоны".



"Остаются вопросы по Травневому и Гладосово, которые недавно вернулись под контроль украинской власти, - признался глава ОГА. - В Травневом завершаем установку опор для будущей линии электропередач, отсыпают дорогу. Пока поселок получает электричество от дизель-генераторов. По Гладосово продолжается оформление документов на получение жителями поселка украинских пенсий. Поставил задачу перед районными властями, представителям соцзащиты и пенсионного фонда, чтобы до нового года люди смогли получить свои деньги; кому принадлежало и кто не получал их с 2014-го - должны получить всю сумму".

Напомним, что недавно силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся населенных пункта – Травневое и Гладосово.

Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.

Так, 16 декабря полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.



Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.

Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.

Недавно Военного телевидение Украины отсняло очередной сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".