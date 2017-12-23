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Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
Несмотря на то, что получение пенсионных выплат, в том числе и за период приостановления, гарантируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на практике, переселенцы сталкиваются с совершенно иной реальностью. Особенно страдают пенсионеры-ВПЛ.
Как сообщает БФ "Право на защиту" на своем сайте, пенсионерам, которые стоят на учете как ВПЛ, очень легко попасть под приостановлении выплат: не вовремя или неудачно пройти физическую идентификацию в "Ощадбанке"; отсутствовать во время домашнего визита инспектора из Управления соцзащиты населения для проверки фактического проживания; ошибочно попасть в списки Госпогранслужбы за якобы отсутствие на подконтрольной территории более 60 дней и тому подобное.
Те пенсионеры, которым отменили справки внутренне перемещенных лиц, лишаются выплат пенсии, пока не станут повторно на учет в качестве ВПЛ и не пройдут заново проверку фактического места жительства (что зачастую не происходит предусмотренным законодательством 15-дневный срок).
Совокупно все эти действия могут продолжаться до нескольких месяцев. После этого пенсионные выплаты ВПЛ возобновляются, однако не всегда с момента приостановки.
Работники БФ "Право на защиту" регулярно сталкиваются со случаями, когда управление Пенсионного фонда Украины насчитывают пенсию со дня повторного обращения пенсионера-ВПЛ - по решению комиссии после проверки места жительства. В частности, такая практика была обнаружена в управлениях ПФУ в ряде населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей.
То есть, за период с момента прекращения до момента решения комиссии по восстановлению выплат пенсия не выплачивается, а это означает, что государство в лице работников ПФУ оставляет пенсионеров на этот период без средств к существованию, по сути, обрекая людей на голод и невозможность обеспечить даже базовые потребности.
Лишь некоторые пенсионеры осведомлены о неправомерности действий ПФУ и набираются смелости отстаивать свое право на пенсию в суде, в том числе с помощью юридической службы БФ "Право на защиту". Стоит отметить, что судебная практика по такой категории дел является положительной для ВПЛ в большинстве случаев, как в первой, так и во второй инстанции. Поэтому есть смысл бороться за свое законное право и обращаться за бесплатной юридической помощью в БФ "Право на защиту".
В свою очередь, БФ "Право на защиту" призывает Пенсионный фонд Украины и Минсоцполитики обеспечить беспрепятственный доступ пенсионеров к пенсионным выплатам.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, Ощадбанк, выплаты, переселенцы, ВПЛ
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